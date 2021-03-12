Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет Украины

Заробитчане обязаны платить налоги в бюджет Украины. Для этого необходимо в налоговой по месту регистрации заполнить декларацию.

Об этом рассказал генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун, доходы заробитчан облагаются по особым правилам.

Ставка для тех стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом.

Если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то по приезду в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку.

Пример. В Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Те заробитчане, которые получают доход нелегально, вынуждены будут платить налог в Украине по полной ставке. Правда, многие трудовые мигранты не платят налоги ни в той стране, в которой зарабатывают деньги, не по месту регистрации. Также важно отметить, что уплаченные в бюджет налоги – деньги на зарплаты медикам, на содержание школ, на ремонт дорог и т.д.

Справка Finance.ua:

Заробитчане перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год. Украина в 2019 году привлекла 5,8 млрд долларов инвестиций — это втрое меньше, чем перевели в страну заробитчане.

Ранее в ГНС сообщали, нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан. По словам главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченка, все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.