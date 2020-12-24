Какие соцвыплаты будут получать украинцы в Польше в следующем году

Украинцы, у которых есть вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях официально трудоустроенные заробитчане, имеют право на социальные выплаты.
В 2021 году они могут рассчитывать на детские выплаты, налоговые льготы и скидки.
Для украинцев будут доступны следующие программы:
Размер льготы зависит от величины уплаченных налогов, а также количества детей.
- Один или две ребенка – 1112 злотых на ребенка – 8,5 тыс. грн;
- Третий ребенок – 2 тыс. злотых – 15,2 тыс. грн;
- Четвертый ребенок – 2700 злотых – 20,6 тыс. грн.
Однако это касается только тех, чей годовой доход не превышает 85 500 злотых. Сейчас это более 650 тыс. грн.
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