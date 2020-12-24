Какие соцвыплаты будут получать украинцы в Польше в следующем году

Украинцы, у которых есть вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях официально трудоустроенные заробитчане, имеют право на социальные выплаты.

В 2021 году они могут рассчитывать на детские выплаты, налоговые льготы и скидки.

Для украинцев будут доступны следующие программы:

Программа 500+. Официально трудоустроенные украинцы с несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 500 злотых, то есть 3,8 тыс. грн.

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – это государственная программа медицинского страхования. Каждый человек, работающий в Польше, ежемесячно отчисляет из своей заработной платы определенную сумму. Это страхование покрывает лечение в случае болезни человека или его несовершеннолетних детей, которые также проживают в Польше.

Wyprawka szkolna 300+. Украинцы, у которых есть “карта побыта” – вид на жительство, могут раз в год получить 300 злотых. Сейчас это 2,3 тыс. грн. Эти деньги можно использовать, чтобы купить необходимые школьные принадлежности.

Bon turystyczny/Туристический бонус. Это новая программа, которую ввели в 2020 году из-за пандемии. Каждая семья, имеющая детей, может оформить туристический бонус в размере 500 злотых (3,8 тыс. грн) на 1 ребенка и использовать его на отдых с детьми исключительно на территории Польши. Программа будет действовать до 2022 года.

Ulga podatkowa/Налоговая льгота. Налоговую льготу могут получить трудоустроенные родители несовершеннолетних детей или студентов до 25 лет, которые не работают. К тому же необязательно, чтобы дети проживали в Польше с вами: они могут быть в Украине или любой другой стране.

Размер льготы зависит от величины уплаченных налогов, а также количества детей.

- Один или две ребенка – 1112 злотых на ребенка – 8,5 тыс. грн;

- Третий ребенок – 2 тыс. злотых – 15,2 тыс. грн;

- Четвертый ребенок – 2700 злотых – 20,6 тыс. грн.

Однако это касается только тех, чей годовой доход не превышает 85 500 злотых. Сейчас это более 650 тыс. грн.