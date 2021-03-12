Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.
Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30.
«Понятно, что мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны», — сказал министр.
В то же время он отметил, что сейчас «Украина работает, большинство областей у нас нормально работает».
«Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться», — добавил Петрашко.
Напомним, в 2020 году в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ — это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФЛП тех видов деятельности, которые определил Кабмин.
По расчетам Минсоцполитики, за единовременной помощью могли обратиться 712 тысяч человек.
Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФЛП и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2021 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные — в январе.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минюст хочет продать 22-25 тюрем, несмотря на провал предыдущего аукционаВчера, 14:14 - 591 9
Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7% (инфографика)3 ч. назад - 1625 6
Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспортаВчера, 19:23 - 705 5
Метро на Виноградарь - «Киевский метрополитен» отчиталсяВчера, 11:44 - 1512 5
Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную формуВчера, 16:00 - 542 3
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 10332 1
Что нужно знать о микрокредитах - объяснение НБУВчера, 13:00 - 5145
Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтовВчера, 18:06 - 1647
Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7% (инфографика)3 ч. назад - 1625 6
Если локдаун: ФЛПы будут сопротивляться до последнегоВчера, 20:04 - 1136
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 333
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1524 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2351 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3976 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3443 17