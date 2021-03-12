Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30.

«Понятно, что мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны», — сказал министр.

В то же время он отметил, что сейчас «Украина работает, большинство областей у нас нормально работает».

«Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться», — добавил Петрашко.

Напомним, в 2020 году в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ — это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФЛП тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

По расчетам Минсоцполитики, за единовременной помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФЛП и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2021 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные — в январе.

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