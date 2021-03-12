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Какие риски покрывает киберстрахование

Какие риски покрывает киберстрахование

Киберстрахование позволяет компаниям перестраховаться на случай кибератаки.

Что это дает. Предприятие будет хотя бы частично финансово защищено от потерь, если подобный инцидент произойдет.

Как отмечают в Forbes, в ближайшие 5 лет популярность такой услуги будет неизменно расти, потому как кибератаки становятся все более изощренными и разрушительными.

Киберстраховка покрывает следующие риски:

  • расследование кибератаки,
  • восстановление затронутых атакой данных (включая наем высококвалифицированных ИБ-специалистов со стороны),
  • затраты на юристов,
  • выплаты гражданам, данные которых были затронуты в ходе инцидента.

Пример. В настоящее время самой разрушительной атакой является нападение вируса-вымогателя. Фишинговые атаки по электронной почте, когда злоумышленник делает вид, что он гендиректор компании, бухгалтер или поставщик, и просит перевести на некий счет круглую сумму, иногда шестизначную. Покрытие этой ситуации предусмотрено страховками нечасто, чаще всего в этой ситуации компании придется разбираться с убытками самостоятельно.

Справка Finance.ua:

  • Объем мирового рынка киберстрахования в 2020 году, по данным MarketsAndMarkets, составил $7,8 млрд. К 2025 году эта цифра достигнет $20,4 млрд.
  • Ежегодный рост ожидается на уровне 21,2%.

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По материалам Finance.UA
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