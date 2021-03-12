Какие риски покрывает киберстрахование

Киберстрахование позволяет компаниям перестраховаться на случай кибератаки.
Что это дает. Предприятие будет хотя бы частично финансово защищено от потерь, если подобный инцидент произойдет.
Как отмечают в Forbes, в ближайшие 5 лет популярность такой услуги будет неизменно расти, потому как кибератаки становятся все более изощренными и разрушительными.
Киберстраховка покрывает следующие риски:
Пример. В настоящее время самой разрушительной атакой является нападение вируса-вымогателя. Фишинговые атаки по электронной почте, когда злоумышленник делает вид, что он гендиректор компании, бухгалтер или поставщик, и просит перевести на некий счет круглую сумму, иногда шестизначную. Покрытие этой ситуации предусмотрено страховками нечасто, чаще всего в этой ситуации компании придется разбираться с убытками самостоятельно.
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