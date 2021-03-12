Для получения водительских прав с апреля вводят новые тесты

Будущие водители уже в апреле будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«ГСЦ МВД актуализировал экзаменационные билеты для сдачи экзамена по теоретической подготовке и переподготовке водителей», — сказано в сообщении.
Что изменится с 6 апреля:
«Это поможет новичкам оперативнее принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие — устранены», — поясняют в МВД.
В ведомстве пояснили, что 4 месяца назад Главный сервисный центр МВД запустил «Банк экзаменационных вопросов по ПДД», и преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно подают свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. По информации учреждения, за это время поступила всего 91 инициатива.
Отмечается, что сервисные центры МВД продолжают собирать предложения к вопросам по следующим направлениям: правила дорожного движения; строение и эксплуатация транспортных средств; основы безопасного вождения; основы права в области дорожного движения; оказание первой медицинской помощи.
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