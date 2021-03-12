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Для получения водительских прав с апреля вводят новые тесты

Для получения водительских прав с апреля вводят новые тесты

Будущие водители уже в апреле будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«ГСЦ МВД актуализировал экзаменационные билеты для сдачи экзамена по теоретической подготовке и переподготовке водителей», — сказано в сообщении.

Что изменится с 6 апреля:

  • будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам;
  • все изменения также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен у нас на сайте;
  • обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители.

«Это поможет новичкам оперативнее принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие — устранены», — поясняют в МВД.

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В ведомстве пояснили, что 4 месяца назад Главный сервисный центр МВД запустил «Банк экзаменационных вопросов по ПДД», и преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно подают свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. По информации учреждения, за это время поступила всего 91 инициатива.

Отмечается, что сервисные центры МВД продолжают собирать предложения к вопросам по следующим направлениям: правила дорожного движения; строение и эксплуатация транспортных средств; основы безопасного вождения; основы права в области дорожного движения; оказание первой медицинской помощи.

Справка Finance.ua:

  • 17 марта, вступил в силу закон об усилении ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
  • Правонарушений на дорогах так много, что в Украине запустили приложение Полицейский в смартфоне, которое позволяет фиксировать нарушения других участников дорожного движения. По «наводкам», которые будут присылать водители, полиция будет выписывать реальные штрафы.
  • В Украине более 35%, примерно 40 тыс. ДТП, регулируется по европротоколу — по упрощенной процедуре.

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По материалам Finance.UA
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