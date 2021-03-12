Названы самые необычные функции современных автомобилей

Производители автомобилей вынуждены придумывать необычные функции, пытаясь привлечь внимание покупателей. Самые удивительные функции автомобилей перечислили эксперты.
В продаже уже есть 5-местный компактвэн Fiat 500L, в котором есть очень интересная фишка. Производитель встроил в салон авто настоящую кофеварку, что позволяет готовить ароматный эспрессо прямо в пути.
Американская компания General Motors оформила патент на систему массажа ног пассажиров авто, работающий на сжатом воздухе. Уникальная пневматическая массажная система описана в документе, который есть в базе данных ведомства по патентам и товарным знакам США. В патенте представлена особая конструкция из воздуховодов, которые предусмотрены в полу машины. Из воздуховодов подается воздух, припасенное в специальных баллонах. Интересно, что массаж ног с помощью сжатого воздуха доступен только пассажирам, но не водителю.
Ежегодно в мире происходит множество ДТП, обусловленных остановкой сердца у водителя. Решением проблемы может стать датчик сердцебиения, который хотят начать встраивать в машины многие производители. Такой датчик будет не только отслеживать остановку сердца, но и определит, что водитель заснул за рулем.
При покупке автомобилей Bentley Bentayga можно заказать опцию для рыбаков – речь идет о переносном рыболовном наборе Fly Fishing, который обойдется «всего» в 100 тысяч долларов.
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