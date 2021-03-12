АМКУ обязал местные власти вмешаться в ситуацию с повышением тарифов на проезд

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) предоставило обязательные для рассмотрения рекомендации местным властям в связи с увеличением стоимости проезда в общественном транспорте в некоторых регионах.
Об этом пишет на своей странице в Facebook глава отделения Алексей Хмельницкий.
«В Киевской, Черниговской и Черкасской областях перевозчики начали повышать тарифы. Кое-где рост достигает 40%. Мы это знаем благодаря многочисленным обращениям жителей о повышении цен на проезд на городских и пригородных автобусных маршрутах. Например, в одном из обращений в Киевское областное территориальное отделение АМКУ жалобщики указывают, что цена на рейс Обухов — Киев с 28 грн поднялась до 38 грн», — пишет Хмельницкий.
По его словам, контроль за действиями перевозчиков при изменении стоимости услуг относится именно к полномочиям органов местного самоуправления.
«В случае невыполнения условий договора, органы местного самоуправления могут и должны расторгнуть такой договор и провести конкурс на определение нового исполнителя указанных услуг», — объясняет он.
Поэтому Киевское отделение АМКУ предоставило соответствующим органам власти и органам местного самоуправления обязательные для рассмотрения рекомендации принять исчерпывающие меры по осуществлению контроля за действиями перевозчиков во время изменения стоимости оказания услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах.
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