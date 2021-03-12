Часто случается так, что споры между родителями приводят к ситуации, когда один из них отказывается выдавать другому разрешение на вывоз ребенка за границу.

Об этом пишет Минюст.

А согласно законодательству Украины, детей до 16 лет можно вывозить за пределы государства только, если оба родителя согласны на это. При этом от цели поездки требование закона никак не зависит: не имеет значения, везете ли вы свое чадо на отдых или поправить его здоровье. Вам необходимо, чтобы второй родитель подтвердил, что он не против путешествия.

Когда нотариальное согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу не требуется:

если один из родителей лишен родительских прав;

если ребенок выезжает с матерью-одиночкой;

если второй родитель умер или пропал без вести;

если второй из родителей ребенка – иностранец или лицо без гражданства;

если второй из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

Относительно алиментов. Если мать официально обращалась в суд, а затем – в исполнительную службу по взысканию с отца ребенка алиментов на его содержание, и должник – отец ребенка так ничего и не платит, то, вероятно, сформировалась задолженность по алиментам. Если она превышает размер алиментов за месяцы, то маме следует обратиться к исполнителю и взять справку о задолженности – этого будет достаточно для того, чтобы пересечь границу с ребенком без согласия отца.

Кроме этого, мама может также получить соответствующее решение суда. При этом это может быть разовое разрешение на одну поездку или же разрешение, выданное на определенный период. Например, на один год.

При подаче такого искового заявления в суд необходимо указать:

цель выезда ребенка за границу (лечение, отдых, посещение родственников);

срок пребывания ребенка за границей;

место пребывания / проживания ребенка за границей;

факт отказа второго родителя дать согласие на выезд ребенка из страны.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он с 1 января также останется без изменений, поскольку вырос с 1 декабря.

Напомним, общий прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2189 гривен. Ближайший рост предусмотрен летом – с 1 июля прожиточный минимум составит 2294 гривны. А с 1 декабря вырастет до 2393 гривен.

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