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Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородом

Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородом

В Украине началась подготовка к тестированию газоводородной смеси для отопления двух населенных пунктов, старт которого запланирован через два года. Жители двух сел на 50−100 домов будут пользоваться смесью природного газа с 10% водорода. Со временем его количество будет доведено до 20%. Об этом сообщает Региональная газовая компания (РГК).

Практический эксперимент начнется в 2023 году и продлится до 2025 года.

При этом в компании уверяют, что 30%-ная концентрация водорода в газовой смеси является безопасной для моделей сетей, которые максимально приближены к существующим в Украине.

Как уточнили в РГК, на первом этапе эксперимента не нужно будет менять газовое оборудование в домах потребителей. Однако при увеличении концентрации водорода, возможно, придется менять горелки в некоторых газовых приборах.

«Мы создаем проект, подобный HyDeploy в Великобритании, к которому привлечено около 10 тыс. потребителей. Этот проект работает в тестовом режиме, но уже вышел за пределы эксперимента», — сказал директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Серию экспериментов по внедрению водорода в украинские газопроводы РГК начала в 2020 году. А к 2050-му Украина готовится взять обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в рамках европейского плана Green Deal.

По материалам УБР
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