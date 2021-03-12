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Минимальная продуктовая корзина: какие товары подорожали за месяц (инфографика)

Минимальная продуктовая корзина: какие товары подорожали за месяц (инфографика)

В феврале 2021 года расчетная среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) для трудоспособного лица составляла 1984 грн, или 80% от уровня ПМ для этой категории населения.

Об этом свидетельствует аналитика Экономического дискуссионного клуба «Стоимость минимальной продуктовой корзины».

При этом для лица, потерявшего работоспособность, стоимость МПК была на уровне 1594 грн (82% от ПМ для этой категории).

Аналитики отмечают, что в течение месяца стоимость МПК возросла:

  • для трудоспособного лица — на 36 гривен, или на 1,8%;
  • для нетрудоспособного лица — на 21 гривну, или на 1,3%.

Какие продукты больше всего подорожали. В разрезе товарных групп, входящих в МПК, зафиксированы такие темпы роста стоимости:

  • масло и растительные жиры (+11,1%);
  • картофель (+6,6%);
  • фрукты (+2,9%);
  • сахар и сахаросодержащие изделия (+2,6%);
  • «хлеб и хлебопродукты» (+2,5%);

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  • мясо и мясопродукты (+2,4%);
  • овощи и бахчевые (+2,0%);
  • рыба и рыбопродукты (+0,6%);
  • молочные продукты (+0,1%).

Традиционно в структуре МПК самая высокая доля расходов приходится на продовольственные товары следующих групп: «молоко и молокопродукты» (29,2% или 579 грн.), «мясо и мясопродукты» (23,2% или 461 грн.) И «хлеб и хлебопродукты» (11,6% или 230 гривен). Наименьшие доли остаются у групп «масло и растительные жиры» и «другие продукты» — в пределах 2%.

Почему подорожала продуктовая корзина? Подорожание МПК в последнем месяце зимы, по данным экспертов, произошло из-за роста цен на продовольственные товары во всех продуктовых группах, за исключением групп «яйца» и «другие», стоимость которых по сравнению с предыдущим месяцем незначительно уменьшилась — на 0,2% и 0,3% соответственно.

К основным факторам, которые обусловили повышение стоимости МПК, можно отнести:

  • уменьшение предложения на внутреннем рынке, что объясняется как сезонным, так и производственными факторами;
  • общую тенденцию к росту как мировых, так и внутренних цен на отдельные виды сырьевых продовольственных ресурсов (зерновые, масличные культуры)
  • ухудшение логистических условий в зимний период и рост стоимости перевозок вследствие роста цен на топливо.
По материалам Finance.UA
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