0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 152 0

Не будут ждать Европу. Австрия запустит COVID-паспорт в апреле

Не будут ждать Европу. Австрия запустит COVID-паспорт в апреле

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не собирается ждать на реализацию европейской инициативы по внедрению COVID-паспорта. Австрия в апреле этого года планирует запустить собственный «зеленый сертификат».

Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

COVID-паспорт будет выдаваться австрийцам, которые либо сделали прививку, либо получили отрицательный тест на COVID-19. Эту информацию можно подтвердить с помощью QR-кода.

«Зеленый сертификат» планируют использовать как «входной билет» в рестораны, на борт самолета или на культурные мероприятия.

В австрийском COVID-паспорте будут содержаться только важные личные данные граждан — подтверждение личности, использована вакцина, номер партии, а также дата и место вакцинации или тестирования.

Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Запустить «зеленый сертификат» планируют в июне 2021 года.

Кроме того, в Евросоюзе назвали перечень вакцин от коронавируса, которые будут вноситься в европейский COVID-паспорт.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.