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УЗ продолжит запускать спецрейсы в «красную зону» до отмены ограничений

УЗ продолжит запускать спецрейсы в «красную зону» до отмены ограничений

«Укрзализныця» продолжит запускать специальные рейсы в «красную зону» до отмены карантинных ограничений. На данный момент готовятся даты до конца марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель пассажирского направления У З Александр Перцовский.

По его словам, спецрейсы являются компромиссным решением, поскольку УЗ считает, что остановка железнодорожного сообщения не эффективна.

«По сути это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта — в Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковскую область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей неделе», — отметил Перцовский.

Он также подчеркнул, что железнодорожное сообщение особо не способствует распространению эпидемии. А с учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов на автобусах, ограничения на высадку и посадку в «красных зонах» являются номинальными.

По его словам, запуск спецрейсов согласовывается с ОГА, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

«Обычно это дни с наибольшей нагрузкой. Сейчас мы подаем так, чтобы в пятницу-субботу люди могли туда поехать и в воскресенье вернуться. Как только будут согласованы, сразу УЗ на своем сайте и в Facebook все анонсирует», — отметил Перцовский.

На сегодня рассматривается возможность запускать спецрейсы в «красные зоны» в отдельные дни.

«Сейчас проходит процесс согласования, как только будет „зеленый свет“, то мы сразу скажем, что в эти даты, кому нужно, можно будет выехать или в одну сторону или в другую», — добавил он.

Напомним, ранее в течение нескольких дней после 8 марта курсировали специальные рейсы из Закарпатской области. Это было связано с тем, что на выходные многие приехали в горы и из-за «красной зоны» не имели возможности выехать на поезде.

Согласно правилам адаптивного карантина, в «красных зонах» запрещается высадка и посадка пассажиров железнодорожного транспорта.

Помимо Закарпатья, специальные рейсы запускали в Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

По материалам РБК-Украина
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