Шмыгаль о ценах на продукты: Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами

По некоторым группам товаров действительно есть обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
«Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания.
Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора", — сказал глава правительства.
«Что касается других ключевых групп товаров: сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости. Это является примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка», — добавил он.
Ранее сеть супермаркетов АТБ заявила, что не планирует поднимать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости — об этом компания сообщила в ответ на информацию о возможном повышении цен.
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