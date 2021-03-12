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Шмыгаль о ценах на продукты: Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами

Шмыгаль о ценах на продукты: Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами

По некоторым группам товаров действительно есть обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания.

Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора", — сказал глава правительства.

«Что касается других ключевых групп товаров: сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости. Это является примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка», — добавил он.

Ранее сеть супермаркетов АТБ заявила, что не планирует поднимать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости — об этом компания сообщила в ответ на информацию о возможном повышении цен.

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По материалам Економічна Правда
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