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Кабмин направит часть акцизного налога с горючего в бюджеты громад — Шмыгаль

Кабмин направит часть акцизного налога с горючего в бюджеты громад — Шмыгаль

Кабинет Министров утвердит порядок зачисления части акцизного налога с горючего (13,44%) в бюджеты громад.

Об этом во время заседания Кабинета Министров сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Для увеличения общего фонда местных бюджетов, который создает дополнительный ресурс для развития регионов, есть еще один инструмент — правительство утвердит порядок зачисления части акцизного налога с горючего, которое произведено в Украине или ввезено на территорию Украины, в бюджеты органов местного самоуправления… Это дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования, медицины», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что средства, которые накопились за первые два с половиной месяца этого года, должны быть распределены по бюджетам громад в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления, которое правительство примет 17 марта.

По его словам, в дальнейшем 13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного горючего на соответствующей территории.

Как сообщалось, 15 декабря 2020 года Верховная Рада внесла в Бюджетный кодекс изменения, согласно которым 13% акциза от горючего и далее будут поступать в местные бюджеты.

По материалам УКРИНФОРМ
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