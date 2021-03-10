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В Эстонии выявили случаи тромбоза после вакцинации препаратами AstraZeneca и Pfizer

В Эстонии выявили случаи тромбоза после вакцинации препаратами AstraZeneca и Pfizer

В Эстонии выявили два случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратами от коронавируса. Один человек получил прививку вакциной AstraZeneca, второй — Pfizer.

Об этом сообщает портал Delfi.

Как сообщается, первый случай тромбоза зафиксирован у человека, который получил прививку препаратом AstraZeneca. Он скончался.

Второй случай тромбоза был выявлен у 82-летнего мужчины после вакцинации Pfizer. Тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушение зрения. Жизни человека ничего не угрожало.

«Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой», — сказала советник по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирс.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявляет, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов. Поскольку пока отсутствуют данные о повышенном риске образования тромбов после вакцинации препаратом.

По материалам РБК-Украина
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