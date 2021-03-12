Наиболее резонансные случаи контрабанды — Гостаможслужба

В январе-феврале текущего года работники Гостаможслужбы обнаружили более 2,2 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 435 млн грн. Стоимость предметов правонарушений на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Непосредственно таможнями рассмотрено 625 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 23,2 млн гривен.

На рассмотрение в суд переданы 1130 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 390 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 218 млн грн.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды в январе-феврале 2021 года стали:

попытка незаконной переправки 1 т героина в ЕС (совместная операция СБУ , Одесской и Галицкой таможен под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры)

две попытки ввезти сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов (на 1,4 млн грн и на 10 млн грн, аэропорт Борисполь, Киевская таможня)

три попытки вывезти лекарственные средства в Кувейт (на 2,4 млн грн, на 730 тыс. грн и на 2 млн грн, аэропорт Борисполь, Киевская таможня)

попытка ввезти 7,5 т табака для кальяна (Черноморский рыбный порт, Одесская таможня)