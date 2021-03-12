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Наиболее резонансные случаи контрабанды — Гостаможслужба

Наиболее резонансные случаи контрабанды — Гостаможслужба

В январе-феврале текущего года работники Гостаможслужбы обнаружили более 2,2 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 435 млн грн. Стоимость предметов правонарушений на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Непосредственно таможнями рассмотрено 625 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 23,2 млн гривен.

На рассмотрение в суд переданы 1130 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 390 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 218 млн грн.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды в январе-феврале 2021 года стали:

  • попытка незаконной переправки 1 т героина в ЕС (совместная операция СБУ, Одесской и Галицкой таможен под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры)
  • две попытки ввезти сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов (на 1,4 млн грн и на 10 млн грн, аэропорт Борисполь, Киевская таможня)
  • три попытки вывезти лекарственные средства в Кувейт (на 2,4 млн грн, на 730 тыс. грн и на 2 млн грн, аэропорт Борисполь, Киевская таможня)
  • попытка ввезти 7,5 т табака для кальяна (Черноморский рыбный порт, Одесская таможня)
  • попытка провезти кубинские сигары и гомеопатию из яда голубого скорпиона на 4,6 млн грн .
По материалам Finance.UA
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