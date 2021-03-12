Наиболее резонансные случаи контрабанды — Гостаможслужба

В январе-феврале текущего года работники Гостаможслужбы обнаружили более 2,2 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 435 млн грн. Стоимость предметов правонарушений на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
Непосредственно таможнями рассмотрено 625 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 23,2 млн гривен.
На рассмотрение в суд переданы 1130 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 390 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 218 млн грн.
Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды в январе-феврале 2021 года стали:
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