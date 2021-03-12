Что произойдет с курсом во время локдауна

Как отметил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, при полном локдауне на несколько недель, мы увидим острое сокращение поступлений и ВВП.

«Мы так и не получили от МВФ ожидаемого транша, хоть он нам не очень нужен. Но наша экономика во многом строится на займах иностранцев (ОВГЗ). Этого финансирования нам хватит, как и в прошлом году. Деньги у международных инвесторов есть. И это фактически компенсирует недоборы в бюджет», — говорит Дорошенко.

По его словам, курс сейчас держится неплохо, несмотря на негативные факторы в экономике. Он ожидает, что в середине этого года будут некоторые положительные сигналы о завершении пандемии. Тема массовых заболеваний с ноября 2020-го начала исчезать из американских газет и местных СМИ вообще.

«Американцы более осведомлены в ситуации. И это дает надежду, что вскоре и украинцы увидят „свет в конце туннеля“. Тогда появятся дополнительные хорошие сигналы для возобновления экономики. С курсом сейчас не будет проблем даже в случае отсутствия транша МВФ и введения жесткого локдауна», — прогнозирует эксперт.

Во-вторых, США и страны Европы накачивают свои экономики деньгами. В Украину эти средства поступают опосредованно, через государственные бумаги. Вашингтон одобряет дополнительную помощь в $ 1,2 тыс. на человека и хочет предоставить американской экономике еще $ 1,9 трлн. Вероятно, это вливание будет последним, но оно положительно зацепит и Украину.

«Но страны вскоре откажутся от мягкого регулирования экономики. Тогда и Украине станет труднее. Иностранцы начнут вымывать доллар из нашей страны, поскольку им самим будет необходима валюта. Они начнут вкладывать деньги в реальный сектор развитых стран, который более прибыльный. Но когда это случится, мы не знаем», — отметил Дорошенко.

По словам Дорошенко, на сегодняшний день риски подорожания продуктов питания отсутствуют. До конца года, вероятнее всего, будут прибавлять в цене лишь зерновые: хлеб и хлебобулочные изделия. Но «по другим категориям все будет нормально».

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