Что произойдет с курсом во время локдауна

Как отметил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, при полном локдауне на несколько недель, мы увидим острое сокращение поступлений и ВВП.
«Мы так и не получили от МВФ ожидаемого транша, хоть он нам не очень нужен. Но наша экономика во многом строится на займах иностранцев (ОВГЗ). Этого финансирования нам хватит, как и в прошлом году. Деньги у международных инвесторов есть. И это фактически компенсирует недоборы в бюджет», — говорит Дорошенко.
По его словам, курс сейчас держится неплохо, несмотря на негативные факторы в экономике. Он ожидает, что в середине этого года будут некоторые положительные сигналы о завершении пандемии. Тема массовых заболеваний с ноября 2020-го начала исчезать из американских газет и местных СМИ вообще.
«Американцы более осведомлены в ситуации. И это дает надежду, что вскоре и украинцы увидят „свет в конце туннеля“. Тогда появятся дополнительные хорошие сигналы для возобновления экономики. С курсом сейчас не будет проблем даже в случае отсутствия транша МВФ и введения жесткого локдауна», — прогнозирует эксперт.
Во-вторых, США и страны Европы накачивают свои экономики деньгами. В Украину эти средства поступают опосредованно, через государственные бумаги. Вашингтон одобряет дополнительную помощь в $ 1,2 тыс. на человека и хочет предоставить американской экономике еще $ 1,9 трлн. Вероятно, это вливание будет последним, но оно положительно зацепит и Украину.
«Но страны вскоре откажутся от мягкого регулирования экономики. Тогда и Украине станет труднее. Иностранцы начнут вымывать доллар из нашей страны, поскольку им самим будет необходима валюта. Они начнут вкладывать деньги в реальный сектор развитых стран, который более прибыльный. Но когда это случится, мы не знаем», — отметил Дорошенко.
По словам Дорошенко, на сегодняшний день риски подорожания продуктов питания отсутствуют. До конца года, вероятнее всего, будут прибавлять в цене лишь зерновые: хлеб и хлебобулочные изделия. Но «по другим категориям все будет нормально».
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроектВчера, 12:45 - 1974 39
Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефонуВчера, 09:13 - 753 22
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — ГеращенкоВчера, 15:45 - 1425 15
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменитьВчера, 11:10 - 2756 12
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за «побочные явления»Вчера, 16:12 - 532 11
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменитьВчера, 11:10 - 2756 12
Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)Вчера, 13:02 - 2066
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроектВчера, 12:45 - 1974 39
Фразы, которые должны насторожить в описании вакансии (инфографика)Вчера, 19:00 - 1751 4
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — ГеращенкоВчера, 15:45 - 1425 15
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Позавчера, 14:25 - 444
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 398
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1613 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2493 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4174 3