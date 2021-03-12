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Сотни платежек с нарушениями: в Киеве проверят теплопоставщика «Евро-Реконструкция»

Сотни платежек с нарушениями: в Киеве проверят теплопоставщика «Евро-Реконструкция»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проведет выездную внеплановую проверку столичного теплопоставщика ООО «Евро-Реконструкция» в связи с коллективной жалобой потребителей.

Такое решение было принято в ходе заседания НКРЭКУ 17 марта.

В состав комиссии, которая будет проверять ООО, возможно также будут включены представители Общественного совета при Киевской горадминистрации.

«Мы занимаемся этим вопросом с 2017 года. У нас были многочисленные обращения от потребителей, в первую очередь тепловой энергии и горячего водоснабжения. Это несколько тысяч обращений. Даже позавчера мы получили обращение, сотни людей во время пандемии стоят в очереди, чтобы переоформить платежки, которые они получают с нарушением», — отметил во время видео-включения представитель общественного совета при КГГА.

Как отметила в ходе заседания член НКРЭКУ Ольга Бабий, проверка будет проводиться по коллективной жалобе потребителей, которую получила Нацкомиссия. В частности, заявители обратились с просьбой проведения проверки в отношении соблюдения лицензиатом законодательства в сфере теплоснабжения, а именно поставки тепловой энергии, параметры которой не соответствуют утвержденным нормативам на тепловую энергию (параметры теплоносителя на вводе в дом значительно ниже нормативных на 50−70 градусов. Также в обращении отмечается, что контактные телефоны, указанные для обращения потребителей, не отвечают.

«Мы будем проверять нарушения в пределах лицензионных условий», — отметила Бабий.

Что касается споров потребителей с «Евро-Реконструкцией», которые находятся вне компетенции НКРЭКУ, в частности — в части защиты прав потребителей, в Нацкомиссии посоветовали передать жалобы также в Госпродпотребслужбу.

«Потому что вопрос своевременности, полноты начисления конечному потребителю объема потребленной услуги — это, к сожалению, пока не полномочия Национальной комиссии», — отметила Бабий.

По материалам УКРИНФОРМ
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