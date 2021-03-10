В Сети появились подробности о новых смарт-часах Samsung Galaxy Watch 4

Выхода новых умных часов Samsung Galaxy Watch 4, похоже, ждать уже недолго. Новое поколение Galaxy Watch 4 засветилось в Сети. Девайс с модельным номером SM-R880 недавно прошел сертификацию китайского регулятора 3C.
Этот китайский регулятор обнародовал емкость аккумулятора нового девайса. Так, Samsung Galaxy Watch 4 получит аккумулятор емкостью 240 мАч. Для сравнения, у Galaxy Watch 3 – батарея 247 мАч.
В новой линейке будут две модели: Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 4. Диагональ первого девайса составит 41 мм, об Active-версии информации пока нет.
По слухам, 4 поколение станет уникальным, потому что будет иметь функцию определения уровня глюкозы в крови. Напомним, что специальные девайсы для измерения глюкозы делают это через забор крови. Поэтому реализация этой функции на самом деле будет революционной.
Вероятно, часы получат датчик уровня кислорода в крови и возможность снятия электрокардиограммы.
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