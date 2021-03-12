Растрата на 86 млн грн: четырем руководителям банка сообщили о подозрении

На Днепропетровщине сообщено о подозрении четырем руководителям коммерческого банка в растрате 86 млн гривен. Средства были введены из банковской системы и разворованы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
«16 марта фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.
По данным полиции, в течение двух лет служебные лица финансового учреждения на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков, в результате чего банк понес значительные финансовые потери.
В частности, во время досудебного расследования установлено, что служебные лица финансового учреждения: председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов причастны к растрате 86 млн гривен.
Правоохранители сообщают, что в дальнейшем деньги были выведены из банковской системы и разворованы, в результате чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в особо крупных размерах.
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