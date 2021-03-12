Deutsche Bank улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% в следующем году. Об этом сообщается в отчете банка, передает «Интерфакс». Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%.
Благоприятными факторами для экономики эксперты называют значительный прогресс в контроле над пандемией Covid-19 и вакцинацию, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе.
Кроме того, аналитики указывают на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации. Отмечается, что локомотивами глобального подъема в этом году станут Китай, Индия и США.
Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции скорее всего будет временным.
По прогнозу DB, рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале — 1,4%, в третьем — 1,8%, в четвертом — 1,3%.
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