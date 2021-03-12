В Госэнергоэффективности назвали преимущества введения конкурентного рынка тепловой энергии

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению инициирует введение конкурентного рынка тепловой энергии в Украине.
Об этом шла речь в ходе онлайн-совещания представителей Госэнергоэффективности Минэнерго, Минрегиона, НКРЭКУ, USAID.
Для чего необходим конкурентный рынок тепловой энергии в Украине:
«Ключевая идея изменений заключается в том, чтобы предоставить равные возможности доступа к сетям централизованного теплоснабжения всем производителям тепловой энергии,
Какова ситуация сейчас. На данный момент существенной преградой является монопольное положение существующих предприятий централизованного теплоснабжения, зачастую сочетающих функции производства, транспортировки и поставки тепловой энергии. При этом возникает конфликт интересов, что делает невозможным доступ потенциальных независимых производителей тепловой энергии к централизованному теплоснабжению.
Преимущества введения конкурентного рынка тепла:
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