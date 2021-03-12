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В Госэнергоэффективности назвали преимущества введения конкурентного рынка тепловой энергии

В Госэнергоэффективности назвали преимущества введения конкурентного рынка тепловой энергии

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению инициирует введение конкурентного рынка тепловой энергии в Украине.

Об этом шла речь в ходе онлайн-совещания представителей Госэнергоэффективности Минэнерго, Минрегиона, НКРЭКУ, USAID.

Для чего необходим конкурентный рынок тепловой энергии в Украине:

  • это поможет снизить тарифы на тепловую энергию;
  • обновить производственную инфраструктуру;
  • повысить эффективность производства тепловой энергии;
  • заменить природный газ другими видами топлива и энергии.

«Ключевая идея изменений заключается в том, чтобы предоставить равные возможности доступа к сетям централизованного теплоснабжения всем производителям тепловой энергии, в т. ч. из возобновляемых источников. Мы вводим в нашей модели прозрачный механизм присоединения независимых производителей к теплосетям и недискриминационные правила для этого», — сообщил и.о. Председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Какова ситуация сейчас. На данный момент существенной преградой является монопольное положение существующих предприятий централизованного теплоснабжения, зачастую сочетающих функции производства, транспортировки и поставки тепловой энергии. При этом возникает конфликт интересов, что делает невозможным доступ потенциальных независимых производителей тепловой энергии к централизованному теплоснабжению.

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Преимущества введения конкурентного рынка тепла:

  • создание конкуренции в секторе централизованного теплоснабжения;
  • повышение эффективности производства тепловой энергии для операторов и независимых производителей;
  • введение недискриминационных условий подключения независимых производителей к тепловым сетям;
  • рост частных инвестиций в секторе централизованного теплоснабжения;
  • рост замещения природного газа биомассой и другими альтернативными источниками энергии в секторе централизованного теплоснабжения;
  • повышение спроса на биотоплива и другие альтернативные источники энергии в секторе централизованного теплоснабжения;
  • создание новых рабочих мест в секторе производства и заготовки биотоплива и производства соответствующего биоэнергетического оборудования.

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По материалам Finance.UA
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