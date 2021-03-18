В Минюсте объяснили, как заверить подлинность подписи

Подпись является неотъемлемой составляющей почти каждого документа. Человек шариковой ручкой или с помощью цифровых технологий придает тексту на бумажном или электронном листе юридическое значение.
Об этом рассказала руководительница Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) Ирина Свистун.
По ее словам, подлинность подписи можно заверить у нотариуса, должностного лица органа местного самоуправления, консульского учреждения Украины, начальника учреждения исполнения наказаний, но только не на тех документах, которые в соответствии с законом или по требованию сторон подлежат нотариальному заверению.
«Стоит отметить, что уполномоченные лица, заверяя подлинность подписи, не заверяют факты, изложенные в документе, а лишь подтверждают, что подпись сделана определенным лицом», — объясняет Свистун.
Также на документе может быть засвидетельствована подлинность подписи лица, подписавшегося за другого человека, который не мог этого сделать собственноручно вследствие физического порока, болезни или по другим уважительным причинам.
Не подлежат заверению подписи физических лиц на документах, которые утверждают обстоятельства, право заверения которых принадлежит лишь соответствующему государственному органу (время рождения, брака, смерти, наличие болезни, инвалидности, права собственности на имущество и тому подобное). Подлинность подписи на таком документе может быть заверена в случае, если документ предназначен для подачи в компетентные органы другого государства.
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