Годовые убытки «Волыньуголь» достигли 100 миллионов

По результатам деятельности в 2020 году государственное предприятие «Волыньуголь» отчиталось о чистых убытках на сумму 107,7 миллиона гривень.
Об этом свидетельствует годовой отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия, сообщает Марлин.
В пояснительной записке о выполнении финплана предприятия указано, что основной причиной неудовлетворительных показателей стала реализация угольной продукции по ценам ниже ее фактической себестоимости.
Государственное предприятие «Волыньуголь» официально признано Кабмином таким, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Однако последние годы угольное предприятие, которое управляется Министерством энергетики, является чисто убыточным.
По результатам 2019 года «Волыньуголь» отчиталось о 184 млн грн убытков. В 2018 году финансовый отчет завершен также с чистым убытком в размере 121,1 млн грн.
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