Межбанк: несколько факторов сработают против гривны

Вчерашний резкий рост валютных котировок на межбанке порядком “напугал” часть покупателей и вызвал достаточно большой выход на торги отложенного спроса со стороны тех покупателей, кто боится дальнейшего увеличения котировок. Это сработает против гривны сегодня на межбанке.

Кроме этого, сегодня пройдут не только расчеты покупателей по аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ, но и выплаты государством процентов по нескольким выпускам бумаг и погашение облигаций на 14,953 млрд гривен. Продали же вчера чиновники гривневых ОВГЗ на порядка 10 млрд гривен и остальное в валюте на $153,95 млн. Это значит, что сегодня на рынок выйдет порядка 5 млрд гривен дополнительной ликвидности и от того, что в конечном итоге сделают с ней ее получатели – будет зависеть поведение валютного межбанка. Если начнут скупать валюту – давление на гривну резко возрастет, если все же решат поработать с ОВГЗ на вторичном рынке или потратят ее на финансирование текущей деятельности и на уплату предстоящих налогов – особо курс не пострадает. Поэтому сегодня и завтра на валютном рынке никому не будет скучно – ни самим клиентам, ни банкам. В случае серьезных перекосов спроса и предложения – Нацбанку уже вряд ли удастся не вмешиваться в процесс, как это было вчера, когда доллар и евро за день выросли на 14 копеек. Это уже существенные колебания и регулятору при таком развитии событий и далее – придется на это реагировать.

Дополнительные “беспокойства” рынку создадут и сегодняшние решения ФРС США по дальнейшей монетарной политике этого ведомства. После решений ЕЦБ на прошлой неделе о сохранении нулевой ставки и увеличении объемов количественного смягчения в ближайшее время – американским финансистам придется на это как-то отвечать. И хотя пока с учетом мер Байдена – все в экономике США вроде бы лучше, чем в Европе – ФРС США придется все время держать руку на пульсе событий. Поэтому сегодня и завтра нас ждут очередные ралли по паре евро/доллар на международных рынках и соответственно – турбулентность курса евро относительно гривны.

Страхует нацвалюту сегодня только приближение периода бюджетных платежей, что традиционно создает определенный дефицит гривны на рынке и ограничивает возможности клиентов на валютном рынке. Зато в любом случае – сегодня раздолье для спекулянтов. Они будут зарабатывать как “на страхах” внутренних клиентов по поводу дальнейшего роста котировок межбанка, так и за счет больше внешнего фактора – ралли по паре евро/доллар и евро/гривна на международных площадках и украинском рынке в преддверии решений ФРС США.

По прогнозам объем операций на межбанке в среду будет находиться в пределах до $160-190 млн при совершении до 550-630 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам 17 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,60 – 27,90 грн, евро — коридор 32,80- 33,25 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,70 / 27,72

евро – 32,94 / 32,96

Курсы валют на Межбанке

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