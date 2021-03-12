Самые популярные подержанные легковушки с ГБО в феврале (инфографика)

Даже несмотря на подорожание пропан-бутана, ГБО все же остается средством экономии, ведь цены на бензин и дизтопливо тоже заметно выросли. Однако темпы официальных регистраций переоборудованных автомобилей на ГБО не слишком увеличились.
Об этом свидетельствует аналитика портала AUTO.RIA.
По сравнению с январем их стало больше (2362 против 1961), но это все же не те 10+ тысяч в месяц, которые фиксировались в 2019 году. Причиной эксперты называют непропорционально высокую цену сертификации.
Какие автомобили с ГБО пользуются спросом на рынке. Традиционный микс из ряда «ранних» продуктов местного автопрома и нескольких «иномарок», наиболее продаваемых и импортированных в феврале 2021 года, выглядит так:
В несколько меньшем количестве продавали и «пригоняли» авто с ГБО таких моделей как Volkswagen Golf, Mitsubishi Outlander и Lancer, Renault/Dacia Logan, Opel Astra и Vectra. Понемногу растет количество «американцев» вроде Nissan Rogue, Ford Fusion и Volkswagen Jetta, и автомобилей, которые имеют смешанное происхождение, таких как Toyta Camry или Honda CR-V.
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В целом «газовые» авто в феврале заняли долю в размере 21% от общих объемов вторичного рынка, а в продаже на AUTO.RIA таких сейчас более 32 тысяч. Выбор вариантов почти неограничен: от недорогих «Ланосов» и «Логанов» до больших внедорожников типа Toyota Land Cruiser по цене более $80 000.
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