Земельный сервитут: как законно пользоваться чужим земельным участком

Для того чтобы пользоваться чужим земельным участком, — осуществлять проход (проезд) через чужой земельный участок, прокладывать или эксплуатировать линии электропередачи или связи, необходимо установить земельный сервитут.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Земельный сервитут – это право пользования чужим земельным участком. Он нужен тогда, когда человек не собирается использовать весь земельный участок в полном объеме, он нужен для получения одной-двух конкретных возможностей сделать что-то на земельном участке или его части.
Основания для установления земельного сервитута:
Особенности этих оснований:
Прекращение сервитута:
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