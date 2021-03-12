Земельный сервитут: как законно пользоваться чужим земельным участком

Для того чтобы пользоваться чужим земельным участком, — осуществлять проход (проезд) через чужой земельный участок, прокладывать или эксплуатировать линии электропередачи или связи, необходимо установить земельный сервитут.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Земельный сервитут – это право пользования чужим земельным участком. Он нужен тогда, когда человек не собирается использовать весь земельный участок в полном объеме, он нужен для получения одной-двух конкретных возможностей сделать что-то на земельном участке или его части.

Основания для установления земельного сервитута:

договор;

закон;

завещание;

решение суда.

Особенности этих оснований:

типовая форма договора земельного сервитута законом не определена, поэтому он может заключаться в произвольной форме в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Поскольку сервитутное пользование может быть как платным, так и бесплатным, поэтому в договоре нужно установить цену за пользование земельным участком. Если срок не будет указан, то право, возникающее на основании такого договора, будет иметь бессрочный характер;

в случае недостижения договоренности об установлении сервитута в целом или по отдельным его условиям, сервитутное право может возникнуть на основании соответствующего судебного решения. Лицо, заинтересованное в установлении сервитута, вправе обратиться в суд с иском к владельцу соседнего земельного участка. Истец должен будет доказать суду, что нормальное использование его земельного участка невозможно без обременения сервитутом чужого соседнего земельного участка, а также то, что потребности лица, в интересах которого установлен сервитут, не могут быть удовлетворены каким-либо другим способом;

установление сервитута по завещанию по сути является разновидностью его установки в форме договора. После смерти завещателя лицо, в пользу которого предусмотрено установление сервитута, также провести определенную сделку — согласиться на установление сервитута, приняв наследство и совершив действия по его регистрации.

Прекращение сервитута:

сервитут может быть прекращен путем отказа от права лицом, в интересах которого он был установлен;

также прекращение сервитута происходит, когда он устанавливался на определенный срок. Следствием истечения этого срока будет его прекращение. Поскольку установление сервитута может быть связано с определенными особыми или чрезвычайными обстоятельствами, то с прекращением этих обстоятельств прекращается и сервитут;

возможности прекращения сервитутов в порядке погашаемой давности. То есть, если лицо, в интересах которого установлен сервитут, не пользуется правом, которое дает ему сервитут в течение трех лет, его право прекращается — погашается;

основанием прекращения сервитута также может быть смерть лица, в пользу которого был установлен данный сервитут.

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