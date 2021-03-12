Шмыгаль анонсировал «экоизменения» в экономике Украины в ближайшие 10 лет

Правительство будет трансформировать экономику в направлении углеродно-нейтрального развития в рамках Парижского соглашения, что приблизит Украину к Европейскому зеленому курсу и к выполнению положений Соглашения об ассоциации с ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по обсуждению подготовки второго Национально-определяемого вклада Украины в Парижское соглашение.
«Правительство Украины прилагает максимум усилий для постепенной трансформации национальной экономики в направлении углеродно-нейтрального развития. Обязательства, которые будут очерчены вторым Национально-определяемым вкладом, будут задавать траекторию развития экономики Украины как минимум на 10 лет», — отметил Шмыгаль.
Как подчеркнул премьер-министр, разработка и представление Национально-определенного вклада Украины является обязательным требованием Парижского соглашения. Второй НОВ, по его словам, должен быть представлен Украиной в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата и должен содержать цели по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.
Со своей стороны министр защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подчеркнул, что направления экономического развития обязательно должны быть сбалансированными.
«Украина является активным участником глобальной борьбы с изменением климата и адаптации к нему. Поэтому сегодня наша главная задача — чтобы в финале сформированный второй НОВ в Парижское соглашение отвечал долгосрочной цели достижения углеродистой нейтральности не позднее 2060 года, но при этом был реалистичным. Векторы развития секторов украинской экономики обязательно должны быть экономически и экологически сбалансированными», — отметил Абрамовский.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство разделяет видение ЕС о необходимости повышения амбициозности климатических целей и усиления декарбонизации экономической системы. «Экологические трансформации в Украине являются неотъемлемым условием эффективных экологических трансформаций Европы», — отметил он.
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