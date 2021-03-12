Межбанк: не самый лучший день для гривны

Вторник стал не самым лучшим днем для гривны. За день и доллар, и евро на межбанке взлетели каждый сразу на 14 копеек. Американская валюта — с 27,60/27,615 до 27,74/27,76 гривен, а евро — с 32,89/32,91 гривны до 33,03/33,06.

В своем утреннем прогнозе (пункт 3) мы предупреждали о возможном выходе на рынок отложенного спроса за счет тех клиентов, кто выжидал «дна» котировок и был готов покупать валюту при малейших изменениях ситуации на торгах в сторону роста котировок. Так и произошло. После того как курс с первых минут сессии за счет нехватки предложения и роста спроса со стороны отдельных игроков пошел вверх — эти потенциальные покупатели решили не рисковать и стали закрывать свои задачи по покупке валюты. В конечном итоге, «испуг» передался уже всем покупателям, а продавцы и спекулянты этим умело воспользовались. Первые стали придерживать весь объем своих продаж, а вторые- выкупать все дешевые предложения и активно играть «на повышение». Нацбанк в ситуацию на рынке не вмешивался и участия в торгах не принимал.

Аукцион по размещению ОВГЗ частично повлиял на настроения и поведение участников межбанка, но в основном его результаты сыграют завтра. Напомним, что сегодня Минфин Украины продал облигаций на сумму в эквиваленте 14,3 млрд гривен, в том числе валютных на $ 153,95 млн. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам в зависимости от сроков составила от 8,33% до 12,50% годовых, а по долларовым — 3,7% годовых.

В то же время завтра государству надо и погасить облигаций на приблизительно такую же сумму в гривне и дополнительно проценты по нескольким другим выпускам и основным вопросом для всего фондового и валютного рынков будет вопрос о том, как поступят с полученной от погашений ОВГЗ гривней ее получатели.

Ход торгов:

Уже с первых минут сессии спрос превышал предложение, а спекулянты совместно с крупными продавцами начали играть «на повышение». С утренних 27,60/27,615 доллар к 11:00 вырос до 27,615/27,63 гривен, к 12:00 достиг отметки 27,64/27,655 гривен, а к обеду ненадолго остановился на уровне 27,645/27,66.

Нацбанк в процесс не вмешивался, отложенный спрос все больше влиял на поведение испуганных покупателей и спекулянты смело стали раскачивать курс дальше. Это им удалось, благо сегодня на торгах покупатели были сговорчивыми. В итоге, к 15 часам котировки выросли до 27,69/27,71 гривен за доллар, а затем и вовсе до 27,74/27,76 к концу сессии. Не против такого развития событий сегодня были и крупные экспортеры. Скоро период бюджетных платежей и лишняя гривна для этих операций от продажи валютной выручки — им не помешает. Они периодически подыгрывали спекулянтам в их стараниях задрать котировки максимально высоко. И делали это просто. За счет периодического снятия своих заявок на продажу, что приводило к новым перекосам спроса и предложения и взрывало котировки.

Главные события 16 марта на валютном рынке:

За день курс доллара вырос с утренних 27,60/27,615 до 27,74/27,76 гривен, а евро — с 32,89/32,91 до 33,03/33,06.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,634 гривны, а официальный на 17 марта 2021 года установлен на отметке 27,6525 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,74 / 27,76

евро — 33,03 / 33,05

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1897 / 1,1898

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