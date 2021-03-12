Количество смартфонов с дисплеями AMOLED продолжит расти — их доля достигнет почти 40% в 2021 году

Эксперты TrendForce опубликовали отчёт по итогам нового исследования мирового рынка смартфонов. В нём сказано, что доля моделей с AMOLED-дисплеями в этом году вырастет до 39%. При этом доля смартфонов с LCD-дисплеями будет сокращаться, но в начальном и среднем ценовых сегментах спрос на панели такого типа останется на высоком уровне. Ожидается, что доля LCD-дисплеев с матрицами LTPS сократится до 33 %, но при этом доля устройств с дисплеями LTPS HD продолжит расти.
Аналитики считают, что объём закупок комплектующих для производства смартфонов продолжит оставаться на высоком уровне в течение всего года. Это связано с тем, что в 2021 году ожидается значительный рост спроса на смартфоны. Немалую роль играет и то, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса наблюдалась нехватка компонентов, что побудило крупных вендоров запасаться определёнными комплектующими.
Что касается стандартных AMOLED-дисплеев, то они продолжат активно использоваться производителями в устройствах среднего и премиального сегментов, за счёт чего доля их присутствия сохранится на высоком уровне. В это же время гибкие AMOLED-панели будут преимущественно использоваться для создания высокопроизводительных и флагманских моделей смартфонов. Аналитики считают, что AMOLED-дисплеи будут постепенно поглощать рыночные доли LCD-панелей в среднем и премиальном сегментах, вытесняя их в более низкий ценовой сегмент.
Отмечается, что рыночный спрос на смартфоны начального и среднего уровней остаётся высоким с 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса образовался дефицит на основные компоненты, такие как LCD-дисплеи и микросхемы DDI и TDDI, необходимые для производства таких устройств. Это привело к росту стоимости дисплеев с матрицами a-Si, на фоне чего производители увидели возможность удовлетворить спрос за счёт использования дисплеев с матрицами LTPS. Производители смартфонов начали использовать LCD-дисплеи с матрицами a-Si HD и LTPS HD как взаимозаменяемые в большом количестве выпускаемых моделей.
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