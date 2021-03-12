Как карантин повлиял на покупательские привычки украинцев — исследование

Согласно результатам исследования компании «Делойт» в Украине, карантинные ограничения, введенные весной 2020 года, повлияли на потребительские привычки 63% украинцев.
Об этом говорится в презентации результатов исследования «Потребительские настроения украинцев 2020», которая состоялась 16 марта.
Руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции компании «Делойт» в Украине Александр Ямпольский в ходе презентации отметил, что наибольшее влияние карантин имел на потребительские привычки возрастной категории «старше 60 лет», а наименьшее — на группу «16−25 лет».
В 2020 году 39% украинцев сократили частоту совершения покупок оффлайн и 30% уменьшили размеры расходов в оффлайн-магазинах. Тогда как 18% опрошенных увеличили частоту онлайн-покупок и 22% увеличили объем расходов на такие покупки.
Кроме того, в 2020 году 66% украинцев сократили расходы на алкогольные напитки и 64% стали реже посещать рестораны и бары. Вместе с тем 31% респондентов отметили, что стали тратить больше на лекарственные средства.
В 2020 году более 50% опрошенных продолжали покупать оффлайн продукты питания, алкогольные напитки и лекарственные средства, в то время как более половины опрошенных покупали в Интернете косметику, парфюмерию, бытовую технику, электротехнику, детские товары и игрушки. Одновременно с этим больше всего украинцы в прошлом году экономили на покупке одежды, обуви, косметики, парфюмерии, товаров домашнего обихода и бытовой химии.
Согласно результатам исследования, 25% украинцев покупают товары местного производства, даже если цена на них выше; 56% респондентов ответили, что знают и покупают товары с пометкой «made in Ukraine».
В ходе исследования было выявлено, что 40% украинцев не чувствуют себя комфортно, совершая покупки оффлайн, каждый второй волнуется за сохранность своих данных во время покупок в Интернете. При этом, 32% опрошенных планируют в течение следующих 1−2 лет увеличить количество онлайн-покупок, а 20% планируют сократить количество покупок оффлайн.
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