В Европе запустили новый лоукостер для полетов в Америку

Группа норвежских бизнесменов заявила о создании нового лоукостера Norse Atlantic Airways, который сосредоточится на бюджетных перелетах из Европы в Америку. В авиакомпанию уже инвестировали $ 24 млн.
Об этом сообщает портал Аvianews.com.
На данный момент Norse Atlantic Airways уже имеет договоренности о получении дальнемагистральных авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner на очень хороших условиях, рассказал глава авиаперевозчика и основной инвестор Бьорн Тор Ларсен.
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Хотя рынок трансконтинентальных перелетов значительно пострадал из-за пандемии коронавируса, Ларсен уверен, что с проведением глобальной вакцинации ситуация изменится к лучшему.
«Люди снова начнут летать в отпуск, посещать друзей и родственников, путешествовать по делам бизнеса. Norse Atlantic Airways предложит привлекательные и доступные перелеты туристам и бизнесменам, которым необходимо экономить на поездках», — отметил глава нового лоукостера.
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