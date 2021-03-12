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В Европе запустили новый лоукостер для полетов в Америку

В Европе запустили новый лоукостер для полетов в Америку

Группа норвежских бизнесменов заявила о создании нового лоукостера Norse Atlantic Airways, который сосредоточится на бюджетных перелетах из Европы в Америку. В авиакомпанию уже инвестировали $ 24 млн.

Об этом сообщает портал Аvianews.com.

На данный момент Norse Atlantic Airways уже имеет договоренности о получении дальнемагистральных авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner на очень хороших условиях, рассказал глава авиаперевозчика и основной инвестор Бьорн Тор Ларсен.

Рейсы:

  • лоукостер намерен запустить полеты по маршрутам, которые ранее доказали свою популярность и прибыльность;
  • на первом этапе Norse Atlantic Airways намерена летать из Парижа, Осло, Лондона в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами;
  • первые рейсы Norse Atlantic Airways рассчитывает начать уже в декабре 2021 года.

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Хотя рынок трансконтинентальных перелетов значительно пострадал из-за пандемии коронавируса, Ларсен уверен, что с проведением глобальной вакцинации ситуация изменится к лучшему.

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«Люди снова начнут летать в отпуск, посещать друзей и родственников, путешествовать по делам бизнеса. Norse Atlantic Airways предложит привлекательные и доступные перелеты туристам и бизнесменам, которым необходимо экономить на поездках», — отметил глава нового лоукостера.

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По материалам Finance.UA
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