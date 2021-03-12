В Фонде гарантирования прокомментировали решение суда по офису «Аркады»

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц назвали «тревожным звоночком» отказ суда удовлетворить иск о возвращении главного офиса банка «Аркада» в собственность банка и заявили, что подадут апелляционную жалобу после получения полного текста судебного решения.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос.

«Само по себе решение Печерского райсуда г. Киева — это решение суда первой инстанции, оно не является окончательным и до вступления в законную силу в установленном порядке не создает правовых последствий для АО «АКБ «Аркада» или Фонда. По сути, это только начало борьбы за основной актив банка. Несомненно, это решение является тревожным звоночком, ведь свидетельствует о том, что судебная власть не желает защищать интересы вкладчиков и кредиторов АО «АКБ «Аркада», — отметили в пресс-службе.

В Фонде гарантирования подчеркнули, что продолжат защищать права и интересы вкладчиков и других кредиторов банка.

«На данное время полного текста судебного решения Фондом не получено. После получения полного текста судебного решения Фондом будет подготовлена и подана апелляционная жалоба, — отметили в Фонде.

В ведомстве добавили, что «именно эта судья, которая вынесла решение об отказе в иске, до этого сняла арест с здания главного офиса «Аркады».

Комментируя возможность принятия тех или иных судебных решений и их последствия, в Фонде отметили, что рассмотрение дел, связанных со зданием банка «Аркада», до сих пор продолжается и точка в них не поставлена.

В то же время «вкладчикам банка не стоит беспокоиться — Фонд в полном объеме выполняет свои определенные законом функции. По состоянию на 9 марта 2021 года, уже выплачено более 187,44 млн грн, и выплаты гарантированной суммы возмещения продолжаются».

Общая сумма гарантированного возмещения по вкладам, предназначенная к выплате, составляет 258,8 млн грн, напомнили в Фонде.