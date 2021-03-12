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Австралия и Великобритания будут и дальше использовать вакцину AstraZeneca

Австралия и Великобритания будут и дальше использовать вакцину AstraZeneca

Власти Австралии и Великобритании заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на сообщения об осложнениях, которые могут быть связаны с введением препарата.

Так, по мнению главного врача Австралии Пола Келли, данный препарат успешно защищает от COVID-19, а потому его следует продолжать использовать, передает Reuters.

Он отметил, что австралийское правительство не сомневается в безопасности вакцины, так как на данный момент нет доказательств того, что она вызывает образование тромбов.

Однако Келли добавил, что в качестве меры предосторожности в стране исследуют сообщения о побочных эффектах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заверил, что вакцина AstraZeneca безопасна. “MHRA (британский регулирующий орган по лекарствам) — один из самых жестких и опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации”, — пояснил британский премьер.

Напомним, в начале марта начали появляться данные, что у некоторых пациентов после прививки вакциной AstraZeneca образовались тромбы.

Чтобы убедиться в безопасности препарата, вакцинацию ним приостановили ряд стран, в том числе Дания, Норвегия, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Латвия, Румыния, Таиланд, Словения и Швеция. Всего препарат временно не используют 18 стран.

По материалам Дело
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