Объем госзаймов на внутреннем рынке превысил 92 млрд грн — Данилишин

С начала года объем государственных займов на внутреннем рынке составил 92,6 млрд грн.
Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
«В целом объем государственных займов на внутреннем рынке с начала года составил 92,6 млрд грн, в том числе в гривне — 74,0 млрд грн, в иностранной валюте — 18,6 млрд грн (583 млн долл., 70 млн евро), что составляет 18,6% от планового объема внутренних заимствований на 2021 год», — написал Данилишин.
По его словам, в течение прошлой недели крупнейшими вкладчиками в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выступали банки +3,3 млрд грн) и нерезиденты (+1,9 млрд грн), которые также остаются крупнейшими инвесторами в государственные ценные бумаги по абсолютным объемам вложений (539 млрд грн и 103,7 млрд грн соответственно).
«С учетом отсутствия внешних официальных заимствований, дальнейшее отставание от плана заимствований на внутреннем рынке будет усиливать давление на доходность первичных размещений ОВГЗ Министерства финансов и актуализировать вопрос расширения данного рынка для возможности финансирования расходов государства по приемлемой стоимости», — отметил Данилишин.
Он добавил, что важным шагом в этом направлении стало решение Минфина о расширении перечня первичных дилеров, у которых будет возможность приобретать государственные ценные бумаги на первичных аукционах за счет финансовых учреждений, которые соответствуют требованиям Положения об институте первичных дилеров (раньше это могли быть только банки).
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