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Объем госзаймов на внутреннем рынке превысил 92 млрд грн — Данилишин

Объем госзаймов на внутреннем рынке превысил 92 млрд грн — Данилишин

С начала года объем государственных займов на внутреннем рынке составил 92,6 млрд грн.

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

«В целом объем государственных займов на внутреннем рынке с начала года составил 92,6 млрд грн, в том числе в гривне — 74,0 млрд грн, в иностранной валюте — 18,6 млрд грн (583 млн долл., 70 млн евро), что составляет 18,6% от планового объема внутренних заимствований на 2021 год», — написал Данилишин.

По его словам, в течение прошлой недели крупнейшими вкладчиками в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выступали банки +3,3 млрд грн) и нерезиденты (+1,9 млрд грн), которые также остаются крупнейшими инвесторами в государственные ценные бумаги по абсолютным объемам вложений (539 млрд грн и 103,7 млрд грн соответственно).

«С учетом отсутствия внешних официальных заимствований, дальнейшее отставание от плана заимствований на внутреннем рынке будет усиливать давление на доходность первичных размещений ОВГЗ Министерства финансов и актуализировать вопрос расширения данного рынка для возможности финансирования расходов государства по приемлемой стоимости», — отметил Данилишин.

Он добавил, что важным шагом в этом направлении стало решение Минфина о расширении перечня первичных дилеров, у которых будет возможность приобретать государственные ценные бумаги на первичных аукционах за счет финансовых учреждений, которые соответствуют требованиям Положения об институте первичных дилеров (раньше это могли быть только банки).

По материалам УКРИНФОРМ
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