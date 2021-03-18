Курс гривны в Украине: эксперт рассказал о трех вариантах сценария

О курсе доллара в Украине в ближайшее время рассказал в эфире канала “Украина 24” первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.
“Каким будет курс доллара – будет зависеть от общей ситуации в мире. Поскольку у нас открытая и сырьевая экономика, ситуация будет зависеть от того, насколько экспорт наш, а это в основном аграрная продукция, металлургическая, химическая – будет иметь спрос на внешних рынках. Если будет высокий спрос, будет высокое поступление, тогда курс доллара будет 27-28 грн за доллар”, — сказал он.
Важным фактором будут трудовые мигранты, отметил эксперт.
“Если украинские заробитчане, которые стали уже вторым по значимости таким путем притока валюты в страну, будут иметь работу и отправлять средства в Украину, значит курс будет стабильным. Если будет общее падение в экономике мира, то (курс валют. –
Ред.) может быть 30-32 грн за доллар”, — сказал он.
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