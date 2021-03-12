В Украине запустят е-потребитель: граждане смогут пожаловаться на товары и услуги

В Госпродпотребслужбе анонсировали запуск проекта е-потребитель. Украинцы смогут подавать жалобы онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Защита прав потребителей — приоритетное направление работы Госпродпотребслужбы. В скором времени планируется запуск проекта е-потребитель, который даст возможность украинцам подавать жалобы онлайн в несколько кликов», — говорится в сообщении.
Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей.
Читайте также: Как защитить свои права в финучреждениях
Пока же обратиться в Госпродпотребслужбу можно по круглосуточным телефонам: (044) -364−77−80; 050−230−04−28.
Напомним, в 2020 году в Госпродпотребслужбу поступило более 20 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений по вопросам защиты потребителей. В прошлом году украинцам вернули 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%Вчера, 17:30 - 5261 20
В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%12 ч. назад - 534 12
В Раде предлагают ввести новый вид пенсий10 ч. назад - 1784 6
Украинцам стали выплачивать меньшую субсидию. Минсоцполитики назвало причины8 ч. назад - 783 4
Безнадежным заемщикам дадут шанс: часть долга спишутВчера, 20:02 - 11434 4
Безнадежным заемщикам дадут шанс: часть долга спишутВчера, 20:02 - 11434 4
Бренд Haval презентовал новый уникальный кроссовер Chitu (фото)18 ч. назад - 2642 2
Межбанк: ждать ли обвал курса в ближайшее время9 ч. назад - 2593
В Сети засветился первый смартфон компании Илона Маска Tesla (фото)Вчера, 23:33 - 1971 1
В Раде предлагают ввести новый вид пенсий10 ч. назад - 1784 6
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 276
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1419 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2196 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3764 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3246 17