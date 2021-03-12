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В Украине запустят е-потребитель: граждане смогут пожаловаться на товары и услуги

В Украине запустят е-потребитель: граждане смогут пожаловаться на товары и услуги

В Госпродпотребслужбе анонсировали запуск проекта е-потребитель. Украинцы смогут подавать жалобы онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Защита прав потребителей — приоритетное направление работы Госпродпотребслужбы. В скором времени планируется запуск проекта е-потребитель, который даст возможность украинцам подавать жалобы онлайн в несколько кликов», — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей.

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Пока же обратиться в Госпродпотребслужбу можно по круглосуточным телефонам: (044) -364−77−80; 050−230−04−28.

Напомним, в 2020 году в Госпродпотребслужбу поступило более 20 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений по вопросам защиты потребителей. В прошлом году украинцам вернули 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

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По материалам Finance.UA
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