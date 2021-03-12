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Всего 2% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине «хорошей» - опрос

Всего 2% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине «хорошей» - опрос

Больше половины украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «довольно плохую», и лишь 2% — как «хорошую» или «очень хорошую».

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

«Только 18% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 66% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. 68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как „очень плохую“ или „довольно плохую“ (и лишь 2% — как „хорошую“ или „очень хорошую“, а 28% — как „не плохую и не хорошую“)», — свидетельствуют результаты опроса.

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи. Так, 44% оценивают его как «очень» или «довольно» плохой, 45% — как «не плохой и не хороший», 9% — как «хороший» или «очень хороший».

Кроме того, лишь 9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

В то же время 30% респондентов считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 23% — что за это время изменится в худшую сторону уровень благосостояния их семьи. Наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится — 52% и 56% не ожидают изменений в этих сферах.

По материалам УНН
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