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Работа мечты: виртуальный садовник в Minecraft за 70 долларов в час

Работа мечты: виртуальный садовник в Minecraft за 70 долларов в час

Компания предлагает всем желающим нанять садовника, способного привести в порядок мир клиента в Minecraft. Консультант WhatShed изучит виртуальный мир клиента и поможет превратить его в “мир вашей мечты”.

Ваш личный консультант сможет заглянуть в вашу игровую вселенную и рассказать, что в ней хорошо, а что – не очень. Он объяснит, что именно не так, и поделится советами о том, как привести все в порядок, рассказывают в WhatShed.

Одновременно компания занялась поиском самих консультантов. Фанатам Minecraft предлагается работа мечты: они будут проводить время в любимой игре, творить и зарабатывать неплохие деньги: 50 фунтов в час, около 1917 гривен.

Работать можно удаленно. Главное – это разбираться в Minecraft, владеть творческой жилкой и уметь общаться с людьми. Кроме того, плюсом будет знакомство с реальным садоводством.

В WhatShed не уточнили, сколько садоводов планируется нанять и в какой момент они приступят к работе.

По материалам Телеканал новин 24
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