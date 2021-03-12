В СНБО рассказали, когда могут рассмотреть санкции против Коломойского

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что рассмотрят санкции в отношении олигарха и бывшего чиновника Игоря Коломойского «в случае поступления предложений».
Об этом заявили в СНБО в ответ на запрос «Радио Свобода».
«В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанного в вашем запросе лица от уполномоченных законом Украины „О санкциях“ государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке», — ответили в СНБО.
В СНБО отметили, что, согласно статье 5 Закона «О санкциях», Совет нацбезопасности и обороны рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабмина, НБУ, СБУ.
На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны продолжится рассмотрение вопросов о введении санкций к юридическим и физическим лицам.
5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.
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