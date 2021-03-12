Криклий назвал новый дедлайн подписания соглашения с ЕС об открытом небе

Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано во второй половине июня.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в разговоре с представителем Кабмина в Верховной Раде, нардепом Василием Мокану.
«Вторая половина июня — мы уже ожидаем подписания», — сказал Криклий, отметив, что такой срок озвучили в Еврокомиссии.
«Это первый раз, когда они сами озвучили конкретные дедлайны по подписанию и по шагам. Ранее было абстрактно… Придется просто подождать. Ручку уже подготовили к подписанию», — добавил он.
Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об «открытом небе», должно было быть подписано 11 февраля. В начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.
Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.
Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс «развода» с Британией, снова перенес это подписание.
Соглашение об общем авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и как следствие — должно снизить цены на билеты.
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