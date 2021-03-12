Nissan и Mitsubishi готовят электромобиль за $9000 (фото)

Компании Nissan и Mitsubishi готовят электрокар для продажи в Японии менее чем за 2 млн иен или $18 300.
Местные средства массовой информации говорят о том, что два производителя автомобилей сейчас совместно разрабатывают электрический кей-кар, который будет использовать общую платформу, а также аккумуляторную батарею. Ожидается также, что данный электромобиль будет обеспечивать запас хода не более чем на 200 км. Цена автомобиля при этом может значительно упасть до отметки примерно в 1 миллион иен или до $9170 после учета всех местных субсидий.
Япония уже очень давно увлекалась кей-карами, известно, что они составляют сейчас 40% всех продаж автомобилей в стране. Полностью электрифицированные кей-кары должны в итоге сыграть свою решающую роль в ускорении внедрения электрокаров в стране. Доступная цена этих электромобилей Nissan и Mitsubishi даст возможность расширять его привлекательность, а также увеличить продажи. Хотя Mitsubishi i-MiEV сейчас больше не производися, он тоже был известен как миникар в Японии, но его покупка японцам обходилась как минимум в 3 миллиона иен или $27 400.
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