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Telegram разместил бонды на $1 миллиард

Telegram разместил бонды на $1 миллиард

Telegram Group Inc., которая владеет мессенджером Telegram, разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых на $ 1 млрд.

Размещение облигаций ставок состоялось 12 марта по цене номинала $ 1 тыс.

Результаты размещения подтверждаются данными терминала Bloomberg от 15 марта (даты прайсинга — определение цены): Telegram привлек $ 1 млрд под 7% годовых, минимальный лот для участия составлял $ 500 тыс.

Telegram разместил бонды до 2026 года, первая выплата купона запланирована на сентябрь 2021 года.

В феврале стало известно, что Telegram планирует привлечь минимум $ 1 млрд путем размещения конвертируемых облигаций среди ограниченного круга инвесторов.

Деньги компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуск которой так и не состоялся.

Если Telegram в течение 5 лет решит провести IPO, держатели бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Ранее основатель популярного мессенджера Павел Дуров сообщил, что в 2021 году мессенджер Telegram ждет монетизация для поддержки больших затрат на серверы и трафик.

По материалам РБК
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