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НБУ подсчитал нарушителей обязательных нормативов среди небанков

НБУ подсчитал нарушителей обязательных нормативов среди небанков

Во ІІ полугодии 2020 года обязательные финансовые нормативы нарушили 46 страховщиков и 9 кредитных союзов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Национальный банк Украины по результатам проверки отчетности за второе полугодие 2020 года установил ряд нарушений обязательных финансовых нормативов, влияющих на платежеспособность страховых компаний и кредитных союзов. Обязательные финансовые нормативы нарушили 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов. Также регулятор зафиксировал факты неподачи отчетности 15 страховщиками и 14 кредитными союзами», — сообщает регулятор.

По результатам нарушений Национальный банк составил соответствующие акты и направил финансовым учреждениям.

«Мы усиленно следим за работой высокорисковых сегментов небанковского рынка — страховщиков и кредитных союзов. Выполнение обязательных нормативов позволяет кредиторам и клиентам этих финансовых учреждений чувствовать себя защищенными. Несмотря на общее снижение количества нарушителей в 2020 году, мы как регулятор должны своевременно реагировать на невыполнение нормативов. Ведь их соблюдение и подача отчетности — одно из ключевых пруденциальных требований к игрокам рынка. Если нарушения не будут устранены, мы в ближайшее время будем рассматривать возможность применения мер воздействия к таким банкам. На рассмотрение актов обязательно будут приглашены руководители финучреждений для дачи объяснений относительно самого нарушения и анонсирования мер для его устранения», — отметил заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузка.

Справка Finance.ua:

  • В феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка стало расти. Количество финучреждений выросло с 2006 до 2009.
  • Национальный банк будет проводить инспекционные проверки участников рынка небанковских финансовых услуг по новому риск-ориентированному подходу.

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По материалам Finance.UA
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