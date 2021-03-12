Когда страховая выплата по «Зелёной карте» не производится

Полис «Зелёная карта» нужен тем водителям, которые планируют путешествовать за рубеж на автомобиле. Без этого полиса не пропустят на территорию другой страны.

Об этом пишет Forinsurer.

При выезде транспортного средства на территорию стран, которые являются членами системы «Зеленая карта», его собственник обязан приобрести сертификат единой формы.

Страховые суммы по договору страхования «Зеленая карта» устанавливаются в соответствии с законодательством страны, в которой совершено ДТП.

Основные причины, по которым страховая компания в праве отказать в выплате страхового возмещения по полисам «Зелёная карта»:

в случае причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу владельца транспортного средства, виновного в причинении ДТП ;

; за поврежденное или уничтоженное имущество, которое находилось в транспортном средстве страхователя, виновного в причинении ДТП ;

; за поврежденное или уничтоженное транспортное средство его владельцу, виновному в причинении ДТП ;

; за загрязнение или повреждение объектов окружающей среды;

за последствия пожара, возникшего вследствие ДТП вне проезжей части и на близлежащей к ней территории;

вне проезжей части и на близлежащей к ней территории; за повреждение или уничтожение антикварных вещей, изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, предметов религиозного культа, коллекций картин, рукописей, дензнаков, ценных бумаг;

если ДТП произошло вследствие намеренных действий или грубой неосторожности третьего лица, признанных такими в установленном порядке;

произошло вследствие намеренных действий или грубой неосторожности третьего лица, признанных такими в установленном порядке; если ДТП произошло вследствие массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, воинских конфликтов, стихийного бедствия, взрыва боеприпасов, пожара транспортного средства, не связанных с этим происшествием.

Справка Finance.ua: