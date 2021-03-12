Когда страховая выплата по «Зелёной карте» не производится

Полис «Зелёная карта» нужен тем водителям, которые планируют путешествовать за рубеж на автомобиле. Без этого полиса не пропустят на территорию другой страны.
Об этом пишет Forinsurer.
При выезде транспортного средства на территорию стран, которые являются членами системы «Зеленая карта», его собственник обязан приобрести сертификат единой формы.
Страховые суммы по договору страхования «Зеленая карта» устанавливаются в соответствии с законодательством страны, в которой совершено ДТП.
Основные причины, по которым страховая компания в праве отказать в выплате страхового возмещения по полисам «Зелёная карта»:
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