BMW представила новый мультимедийный комплекс

Версию мультимедийного комплекса iDrive, работающую на операционной системе восьмого поколения, BMW анонсировала еще в начале года на Выставке потребительской электроники (CES). Теперь же производитель поделился всеми подробностями о новшестве, в котором, как он сам говорит, объединены все его лучшие технологии, пишет Автомир.
Обращенный к водителю изогнутый экран с разрешением в 220 ppi и антибликовым покрытием совмещает приборную панель (12,3 дюйма) и экран мультимедиа (14,9 дюйма). Предусмотрены три пользовательских режима: настраиваемый Drive, позволяющий сосредоточиться на дороге Focus и максимально раскрывающий содержимое виджетов Gallery. На оптимизированный проекционный дисплей выводится только самая необходимая информация: скорость движения, подсказки навигации. Физических кнопок и переключателей стало почти в два раза меньше. Сенсорный контроллер iDrive сделан в виде прозрачного элемента.
Новая операционная система позволила реализовать более продвинутый водительский ассистент, с которым можно вести диалог. Он не только управляет различными функциями вроде климат-контроля и подсветки салона, но и дает советы по их использованию. Это самообучающаяся система, обновления для которой будут загружаться удаленно.
Для взаимодействия с умным помощником и всем комплексом iDrive используется система идентификации BMW ID, в которой хранятся персональные настройки. Они используются, в том числе, технологией Great Entrance Moments: автомобиль распознает владельца при приближении, «приветствует» светотехникой, открывает дверь, устанавливает соединение с его смартфоном.
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