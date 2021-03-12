0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок

Производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок

В Украине производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Закон предусматривает, что после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения Министерство здравоохранения по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины.

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

“С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин”, – указано в пояснительной записке.

Следовательно, принятие закона необходимо для получения Украиной вакцин в рамках этого механизма.

Справка Finance.ua:

  • В Украине уже три недели как началась вакцинация населения от COVID-19. Первыми прививки должны получить медики, военные ООС и люди из домов престарелых.
  • 4 марта, в прямом эфире вакцинировались ряд публичных личностей, среди которых ведущие Александр Педан и Наталья Мосейчук, певица Руслана, а также известные медики. Всего по состоянию на 4 марта прививки от коронавируса получили почти 12,5 тыс. украинцев.
  • Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание регионов в “красную зону”.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.