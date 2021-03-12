Производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок

В Украине производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Закон предусматривает, что после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения Министерство здравоохранения по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины.
Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.
“С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин”, – указано в пояснительной записке.
Следовательно, принятие закона необходимо для получения Украиной вакцин в рамках этого механизма.
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