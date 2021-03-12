Huawei анонсирует watch fit elegant в металлическом корпусе

Летом прошлого года компания представила смарт-часы Watch Fit, а сейчас заявляет о своих планах выпустить обновленную версию носимого устройства. Новинка получила название Huawei Watch Fit Elegant. Модель имеет надежный металлический корпус, новые варианты окраски и новый ремешок, пишет hitechnews.
Корпус смарт-часов Huawei Watch Fit Elegant изготовлен из полированной нержавеющей стали. На выбор доступны 2 варианта расцветки: Frosty White и Midnight Black. В первом случае границы вокруг циферблата имеют серебристый цвет, а во втором – золотой.
Ремешок новинки изготавливается из фторэластомера. Материал более устойчив к нагреванию, растяжению и влаге, что делает его более надежным и долговечным. При этом сохранены гипоаллергенные свойства.
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