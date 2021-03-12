Украинцы улучшили ожидания по курсу гривны к доллару

Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2021 года составил 69,1 п., на 8,4 п. выше показателя января. Индекс вырос после падения до минимума за два года. Ожидания украинцев по курсу гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 9,2 п. и составляет 139,5.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

«Индекс потребительских настроений улучшился за счет большего оптимизма относительно собственных доходов и развития экономики в ближайший год. Улучшение этих оценок связано с ослаблением девальвационных ожиданий и окончанием локдауна в конце января», — комментируют аналитики Info Sapiens.



Инфографика: Info Sapiens

Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 7,0 п. и составляет 64,4. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 58,6, что на 10,4 п. выше уровня этого индекса в январе;

индекс целесообразности крупных покупок вырос на 3,6 п. и установился на отметке 70,2.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в феврале вырос на 9,3 п. и составляет 72,2. Динамика составляющих этого индекса:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 77,6, что на 9,0 п. выше уровня этого показателя в январе;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года составляет 60,3, что на 11,1 п. выше, чем в прошлом периоде;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 8,0 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 78,8.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы незначительно вырос и составляет 150,7. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился и составляет 186,2.



Инфографика: Info Sapiens

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