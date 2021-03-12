0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Крупнейший акционер Wizz Air продаст акций авиаперевозчика более чем на $555 млн

Крупнейший акционер Wizz Air продаст акций авиаперевозчика более чем на $555 млн

Крупнейший акционер Wizz Air компания Indigo Partners запланировала продать акций на сумму до 400 млн фунтов ($555,56 млн) венгерского лоукоста.

Об этом со ссылкой на данные Barclays Bank сообщает MarketScreener.

Читайте также: Wizz Air предлагает новый пакет страхования

Частная инвестиционная компания Indigo Partners владеет 15 млн акций или 17,5% акций Wizz Air, сообщил банк, который выступает в качестве координатора сделки. Barclays объявил, что продажа акций будет происходить в рамках ускоренного процесса букбилдинга, который начнется незамедлительно.

Исходя из последней цены закрытия акций Wizz Air, доля Indigo Partners в авиакомпании составляет 825 млн фунтов.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.