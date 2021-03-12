Крупнейший акционер Wizz Air продаст акций авиаперевозчика более чем на $555 млн

Крупнейший акционер Wizz Air компания Indigo Partners запланировала продать акций на сумму до 400 млн фунтов ($555,56 млн) венгерского лоукоста.

Об этом со ссылкой на данные Barclays Bank сообщает MarketScreener.

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Частная инвестиционная компания Indigo Partners владеет 15 млн акций или 17,5% акций Wizz Air, сообщил банк, который выступает в качестве координатора сделки. Barclays объявил, что продажа акций будет происходить в рамках ускоренного процесса букбилдинга, который начнется незамедлительно.

Исходя из последней цены закрытия акций Wizz Air, доля Indigo Partners в авиакомпании составляет 825 млн фунтов.